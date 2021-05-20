Зеленский оценил вероятность заморозки конфликта на Донбассе
Шансы на то, что конфликт на востоке Украины не станет замороженным, мизерные. Однако надежда на то, что избежать такого сценария удастся, таки есть.
Об этом во время пресс-конференции 20 мая заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в целом будущее временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей зависит от страны-агрессора России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я очень много на эту тему думаю, общаясь с экспертами со своей команды, с людьми, которые проходили не одну войну. Наш кейс – один из самых сложных. Его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами. У нас шахматная партия, в которой вы сразу, несмотря на то, что белые, сразу были с половиной фигур. Без многих вещей, которые мне бы очень помогли", – провел параллели глава государства.
По его мнению, на 99% ситуация с войной на Донбассе зависит от Российской Федерации. Президент отметил, что не знает, могут ли оккупанты этим гордиться или наоборот.
"Но это так. И этот вопрос о заморозке конфликта – это тот 1%, за который, я вам говорю откровенно, зацепился я. Я им живу, иду вперед, рядом со мной много делает Андрей Ермак. Отдавая силы, полностью отдав свою репутацию. Не хочу говорить, из-за чего, зачем. Это большая информационная война. Поэтому мы цепляемся за этот процент, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт. Ведь проще заморозить. Мы это понимаем", – поделился размышлениями глава государства.
Подытоживая, он сказал, что для мирового сообщества в такой развязке не будет никакой "зрады", ведь политически все будет выглядеть нормально.
Подробно ознакомиться с главными заявлениями Зеленского на пресс-конференции можно здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский заявил, что в Украине должны организовать первый общенациональный референдум для обсуждения ситуации на Донбассе. В частности, на него следует вынести вопрос прекращения войны, возвращение временно оккупированных территорий и возвращение домой пленных.