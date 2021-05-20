Зеленский: будет прямой разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кроме нормандского формата для урегулирования ситуации на Донбассе должна состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом гарант рассказал во время пресс-конференции в четверг, 20 мая. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию. Также Зеленский добавил, что к дискуссии привлекут США.

"Я считаю, что кроме нормандского формата будет прямой разговор с президентом РФ. А кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию", – пояснил он.

Отметим, что в нормандском формате помимо Украины и России присутствуют Германия и Франция.

"Почему не останавливаем нормандский формат? Потому что другой площадки пока нет. Я выступаю действительно за параллельный разговор, прямой разговор с президентом Российской Федерации", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с главой РФ Владимиром Путиным должны пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории.