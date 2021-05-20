Зеленский заявил о проигрыше Байдена в случае отмены санкций против 'Северного потока-2'

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отмену санкций США против "Северного потока-2". По его словам, это станет проигрышем Вашингтона.

Такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции 20 мая, передает сайт Офиса президента. Зеленский отметил, что ограничительные меры в отношение российского проекта газопровода – вопрос энергетической безопасности не только нашей страны, но и Европы.

"Считаю, что это станет проигрышем США и лично президента Байдена. Говорю это открыто и откровенное", – сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что отмена ограничительных мер приведет к геополитической победе России, а также новому перераспределению сил и влияния.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что отмена санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" в интересах национальной безопасности страны.

Он также рассказал, что ограничительные меры таки планируют ввести в отношении нескольких кораблей РФ, задействованных в строительстве газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету рассмотреть проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату Конгресса США касательно введения санкций против "Северного потока-2". По этому вопросу планируют провести заседание.