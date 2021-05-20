Зеленский рассказал, как накажет олигархов в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине олигархов будут вносить в специальный резерв. Из-за этого бизнес может потерять большое количество активов за границей

"Они все понимают, что цена их активов и в Украине, и за границей будет уменьшена. Не благодаря санкциям, а благодаря появлению такого понятия как "олигарх" и я считаю, что это главное", – сообщил Зеленский. Об этом шла речь во время пресс-конференции главы государства в четверг, 20 мая.

"Никто никого не убивает, все хотят, чтобы большой бизнес оставался, чтобы он развивался и увеличивал количество рабочих мест", – добавил президент.

По его словам, олигархам дадут время, чтобы избавится от влияния на медиа, политику и чиновников.

"Если не избавятся, то тогда они получат "билет олигарх", – резюмировал Зеленский.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон про олигархов. К ним в Украине относят 13 персон.

До этого 15 апреля Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский и его команда в последние месяцы инициировали ряд шагов, свидетельствующих о готовности снизить влияние олигархов в Украине.

По ее словам, путем временного восстановления государственного регулирования цен на энергоносители Зеленский смог нивелировать негативное влияние олигарха Дмитрия Фирташа.

Вскоре сам Зеленский в новом видео обратился к крупным украинским бизнесменам, среди которых и Фирташ. Он отметил, что главный принцип справедливости, которого хочет достичь украинская власть, заключается в проведении границы между крупным бизнесом и олигархическим классом.