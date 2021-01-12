Бродский откровенно рассказал о вакцинах для 'избранных' и провал украинской власти: самые яркие тезисы интервью

Председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский поделился деталями о контрабанде в страну вакцин против коронавируса и прививках для "избранных" – известных нардепов и топ-чиновников.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Наталье Влащенко, где также затронул другие главные скандалы страны. Оно вышло на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко", а OBOZREVATEL собрал самые яркие тезисы этого разговора (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Михаил Бродский раскрыл эксклюзивные данные о том, как в Украине разразился скандал с тайной вакцинацией против COVID-19 представителей действующей власти и бизнеса. По его словам, она была инициирована и проходила под контролем депутата от "Слуги народа", главы профильного комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого.

Бродский напомнил, что недавно в Польше был похожий скандал, когда знаменитые артисты получили прививку вне очереди. Но там на резонанс сразу отреагировала общественность и сейчас ситуация зашла чуть ли не до отставки правительства. Тем временем в Украине подпольная вакцинация чиновников может оказаться биологической диверсией.

"Неделю по Киеву распространяется информация, что можно за 2,5 тысячи евро сделать два укола Pfizer. Узнаю, что якобы сделали [Денис] Шмыгаль (премьер-министр Украины. – Ред.), Михаил Радуцкий тоже сделал и другим предлагает. Власти предлагает! Я в шоке! Знаю о целой группе депутатов", – подчеркнул он.

Также уточнил, что в Израиль был направлен запрос от OBOZREVATEL с целью выяснить, каким образом можно было из страны незаконно вывезти партию вакцины. К тому же в Украине Pfizer не зарегистрирована, следовательно, это является контрабандой.

Он подчеркнул, что вся эта ситуация должна быть расследована СБУ, а виновные обязаны понести наказание.

По мнению Михаила Бродского, если общественность в Украине не кричит о проблемах, то власть не действует, ведь ей все равно на население. Особенно это проявилось на фоне пандемии коронавируса.

"В нашей стране ко всему относятся "моя хата с краю". Гибнут люди на дорогах, 5 тысяч условно на год. Это самый высокий показатель на душу населения в Европе. А мы так к этому относимся... Ведь это не с нами случилось. Это не с нами осталась один ребенок в семье, а мама, папа и второй ребенок погибли ", – отметил он.

Бродский добавил, что украинцам нужно все принимать на себя и нести ответственность, особенно в условиях пандемии COVID-19. По его словам, 20 тысяч летальных случаев от вируса, это не просто смерти, а судьба каждого человека.

"Это весь мир. Но всем пофиг, мы видосики снимаем", – подчеркнул он, добавив, что общественность не должна молчать.

Михаил Бродский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский смог добиться определенных успехов на своей должности, но все равно не оправдал всех надежд. При этом он надеется на то, что у главы государства еще есть шанс измениться.

"Много сделано на самом деле. Но я от него хотел другого и ждал другого, хотя не голосовал за Зеленского. Вообще не пошел на второй тур голосовать. И сейчас, как ни странно, продолжаю верить, что он может собраться и сказать: "Я – другой Зеленский, я научился", сделать реальную ротацию. Нам нужно менять политическую систему", – сказал Бродский.

По его мнению, Украине необходим итальянский вариант – парламентская республика. Только так государство получит возможность сменить элиты.

Михаил Бродский убежден, что граждане Украины, которые не платят налоги, обманывают не государство, а пенсионеров, врачей, армию и самих себя. В то же время неуплата налогов бизнесом порождает неконкурентную среду: те предприниматели, которые честно ведут дело, оказываются в неравных условиях. По данным Государственной налоговой службы, в Украине налоги не платят почти 8 млн человек.

"Может государство начать собирать налоги? В воюющей стране, умирающей? У нас почти 550 тыс. в год умирает. Сокращается население, рождаемость падает, люди уезжают... Простите, господа, неуплата налогов – это коррупция. Мы все живем в этом дерьме. Если рядом бизнесмен не платит налоги и продает дешевле свой товар чем я, который плачу, я вынужден жить как он. Это недобросовестная конкуренция", – пояснил Бродский.

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