Бродский откровенно рассказал о вакцинах для "избранных" и провал украинской власти: самые яркие тезисы интервью

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Бродский откровенно рассказал о вакцинах для 'избранных' и провал украинской власти: самые яркие тезисы интервью

Председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский поделился деталями о контрабанде в страну вакцин против коронавируса и прививках для "избранных" – известных нардепов и топ-чиновников.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Наталье Влащенко, где также затронул другие главные скандалы страны. Оно вышло на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко", а OBOZREVATEL собрал самые яркие тезисы этого разговора (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

О подпольной VIP-вакцинации под крылом "слуги" Радуцкого

Михаил Бродский раскрыл эксклюзивные данные о том, как в Украине разразился скандал с тайной вакцинацией против COVID-19 представителей действующей власти и бизнеса. По его словам, она была инициирована и проходила под контролем депутата от "Слуги народа", главы профильного комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого.

Бродский напомнил, что недавно в Польше был похожий скандал, когда знаменитые артисты получили прививку вне очереди. Но там на резонанс сразу отреагировала общественность и сейчас ситуация зашла чуть ли не до отставки правительства. Тем временем в Украине подпольная вакцинация чиновников может оказаться биологической диверсией.

"Неделю по Киеву распространяется информация, что можно за 2,5 тысячи евро сделать два укола Pfizer. Узнаю, что якобы сделали [Денис] Шмыгаль (премьер-министр Украины. – Ред.), Михаил Радуцкий тоже сделал и другим предлагает. Власти предлагает! Я в шоке! Знаю о целой группе депутатов", – подчеркнул он.

Подпольная вакцинация топ-чиновников в Украине может оказаться биологической диверсией – Бродский

Также уточнил, что в Израиль был направлен запрос от OBOZREVATEL с целью выяснить, каким образом можно было из страны незаконно вывезти партию вакцины. К тому же в Украине Pfizer не зарегистрирована, следовательно, это является контрабандой.

Он подчеркнул, что вся эта ситуация должна быть расследована СБУ, а виновные обязаны понести наказание.

О бездействии власти в условиях COVID-19

По мнению Михаила Бродского, если общественность в Украине не кричит о проблемах, то власть не действует, ведь ей все равно на население. Особенно это проявилось на фоне пандемии коронавируса.

"В нашей стране ко всему относятся "моя хата с краю". Гибнут люди на дорогах, 5 тысяч условно на год. Это самый высокий показатель на душу населения в Европе. А мы так к этому относимся... Ведь это не с нами случилось. Это не с нами осталась один ребенок в семье, а мама, папа и второй ребенок погибли ", – отметил он.

Бродский добавил, что украинцам нужно все принимать на себя и нести ответственность, особенно в условиях пандемии COVID-19. По его словам, 20 тысяч летальных случаев от вируса, это не просто смерти, а судьба каждого человека.

"Это весь мир. Но всем пофиг, мы видосики снимаем", – подчеркнул он, добавив, что общественность не должна молчать.

О разочаровании в Зеленском

Михаил Бродский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский смог добиться определенных успехов на своей должности, но все равно не оправдал всех надежд. При этом он надеется на то, что у главы государства еще есть шанс измениться.

Бродский – о Зеленском: много сделано, но я ждал от него другого

"Много сделано на самом деле. Но я от него хотел другого и ждал другого, хотя не голосовал за Зеленского. Вообще не пошел на второй тур голосовать. И сейчас, как ни странно, продолжаю верить, что он может собраться и сказать: "Я – другой Зеленский, я научился", сделать реальную ротацию. Нам нужно менять политическую систему", – сказал Бродский.

По его мнению, Украине необходим итальянский вариант – парламентская республика. Только так государство получит возможность сменить элиты.

О том, как украинцы обманывают себя, не платя налоги

Михаил Бродский убежден, что граждане Украины, которые не платят налоги, обманывают не государство, а пенсионеров, врачей, армию и самих себя. В то же время неуплата налогов бизнесом порождает неконкурентную среду: те предприниматели, которые честно ведут дело, оказываются в неравных условиях. По данным Государственной налоговой службы, в Украине налоги не платят почти 8 млн человек.

"Может государство начать собирать налоги? В воюющей стране, умирающей? У нас почти 550 тыс. в год умирает. Сокращается население, рождаемость падает, люди уезжают... Простите, господа, неуплата налогов – это коррупция. Мы все живем в этом дерьме. Если рядом бизнесмен не платит налоги и продает дешевле свой товар чем я, который плачу, я вынужден жить как он. Это недобросовестная конкуренция", – пояснил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВакцина от коронавирусаМихаил БродскийМихаил РадуцкийДенис ШмыгальВладимир Зеленский