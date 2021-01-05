Бродский узнал о тайном вакцинировании власти: переплачивают в 100 раз

Некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.

Об этом написал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. По его информации, 29 или 30 декабря чартерным бортом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer.

Бродский предположил, что вакцину, скорее всего, без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то народного депутата.

"По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил кРадуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины", – написал президент Федерации баскетбола.

Он также отметил, что, по информации очевидцев, представители власти за два этапа вакцинирования заплатили по 2,5 тыс евро.

"Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в этом году и теперь переплачивают примерно в 100 раз, лишь бы только спасти собственную задницу. Именно в 100, потому что в Европе одна доза стоит примерно 15 евро, или 30 – за две", – подчеркнул Бродский.

Он напомнил, что в цивилизованных странах за таким следует моральное порицание и отставка, и призвал СБУ поинтересоваться, почему в стране происходит нелегальное вакцинирование незарегистрированнім препаратом.

"Заодно этим займутся израильские расследователи, которым я написал соответствующее обращение. Уверен, что украинские правоохранители не найдут состава преступления, а израильские – вскроют все", – написал президент Федерации баскетбола Украины.

Он также предложил чиновникам сдать тесты на антитела. И если предположения о вакцинации подтвердятся, то оба должны уйти в отставку.

"Тайное вакцинирование – это их детектор совести, который "слуги" не прошли. Нельзя занимать государственные посты, но думать только о себе", – резюмировал Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бродский объяснил, почему в Украине резко упали показатели по заболевшим и умершим от коронавируса. По его словам, это связано с тем, что власть занимается популизмом.