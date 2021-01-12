Бродський: Україну залишають лікарі, та не всім пощастить лікуватися у Голубовської і Тодурова

В Україні не все населення має можливість лікуватися у найкращих лікарів, таких як Ольга Голубовська та Борис Тодуров. Водночас із країни масово виїжджають високопрофесійні медики.

Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко" журналістці Наталці Влащенко розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"В Україні не всі мають можливість лікуватися у найкращих лікарів нашої країни, таких як Ольга Голубовська та Борис Тодуров. І мене це вбиває. Не всі зможуть вакцинуватися. І сьогодні навіть не всі звертаються до лікарів ... А сьогодні в Польщу почали виїжджати українські лікарі, як раніше поляки у Великобританію та Німеччину. Теж саме буде і з нами і що ми будемо робити?" – зазначав Бродський.

Він додав, що спілкувався з Голубовською, яка розповіла, що в країні зростає кількість важких пацієнтів із COVID-19.

"Начебто госпіталізацій менше, але важких – більше. Лікарі не відправляють робити ПЛР-тести. Багато так-сяк ставиться до хвороби, багато лікується вдома. Доводять себе до 50% ураження легень. А коли їх лікарі витягують, вони вже не 10 днів лежать в лікарні на кисні, а по 30 днів", – поділився Бродський.

Також він розкритикував реформу колишньої виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун.

"Наша медицина потребувала реформи. Але реформа у виконанні Супрун виявилася недосконалою, але всі напрями та вектори правильні. І цю реформу потрібно робити. Але це не недосконала реформа, за якою Супрун, наприклад, хотіла знищити інфекційку", – підкреслив Бродський.

Відзначимо, що Ольга Голубовська є провідною інфекціоністкою Міністерства охорони здоров'я України, а Борис Тодуров – кардіохірург, директор Інституту серця.

Про головні заяви Михайла Бродського в інтерв'ю читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Бродський вказав на бездіяльність влади в умовах COVID-19.