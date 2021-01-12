Бродський назвав категоричні умови для проведення виборів на Донбасі

Для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу Україна повинна отримати контроль над своїми кордонами.

Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко" журналістці Наталці Влащенко розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ні п'яді нашої землі ми не повинні віддати росіянам. Ніяких виборів без кордону ми не повинні проводити ... Інша річ, я б тимчасово закрив цей конфлікт. Нехай варяться у своєму соку. Але є один момент, я не володію всією інформацією і не беру участі в цих переговорах. Я не знаю, про що йдеться і який план у Зеленського. Може в нього є секретний план і він робить все правильно, і ми з вами всі побачимо шикарну розв'язку цієї історії. Він же обіцяє, я чекаю. Але я б закривав кордони", – сказав він.

Бродський зазначив, що без контролю України на виборах переможуть одні "бандити".

"Вони нехай роблять, що хочуть. Вони виберуть однозначно бандитів. Тому що ніяких відкритих і чесних виборів під автоматами там не буде. Зазомбоване населення російським телебаченням. Потрібно принаймні ввімкнути українські телеканали, розповісти людям правду і тільки після цього проводити вибори", – пояснив він

Також Бродський висловив думку, що Мінські угоди – це акт про капітуляцію.

"Вони були підписані під дулами гармат. І що там підписано, я не приймаю. Виходу немає, потрібно закрити кордони і припинити гратися", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Бродський сказав, що президент Володимир Зеленський зміг домогтися певних успіхів на своїй посаді, але все одно не виправдав усіх надій.