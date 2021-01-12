Бродский: хочу, чтобы сын был в обществе людей, которые не выживают, а живут

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский хочет, чтобы его сын жил в обществе, у которого просто не будет необходимости завидовать другим.

Своей мечтой он поделился в интервью для программы "Vласть vs Vлащенко". Вместе с тем предприниматель отметил, что у каждого человека есть собственные правила, поэтому свои он никому навязывать не хочет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не хочу никому желать прожить такую жизнь, как я. На самом деле я бы хотел, чтобы мой сын был осторожным. Я бы хотел, чтобы мой сын был защищенным. Я бы хотел, чтобы он прожил счастливую жизнь, ему не было страшно, чтобы не боялся никогда ни власти, ни бандитов, ни машин на улице", – сказал Бродский.

"Чтобы он жил в простом обществе благополучных людей, в котором не выживают, а живут. Чтобы они не завидовали ему, даже если он очень богат. И чтобы он был добрым, но помогал людям молча", – добавил глава редсовета OBOZREVATEL.

О главных заявлениях Бродского в интервью читайте здесь.

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