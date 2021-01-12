Бродский: фельдшер Крадуцкий должен пойти вон после скандала с вакцинами

Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий должен уйти с должности после скандала с контрабандной вакциной против COVID-19 в Украине.

Об этом в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" журналистке Наташе Влащенко рассказал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что в Польше после аналогичного случая с тайной вакцинацией вспыхнул огромный скандал.

"В Польше был скандал, когда знаменитые артисты получили вакцину вне очереди. И сейчас стоит вопрос об отставке правительства. И будут большие последствия для института, который проводил вакцинацию. Я думаю, там лишат лицензии и всех уволят, ведь там страшный скандал. Ведь там есть общество, там людям не все равно", – рассказал Бродский.

При этом в Украине уже более недели распространяется информация о контрабандной вакцине, и нет серьезных последствий.

"Есть такой типа врач Роман Гольдман, который владеет косметической клиникой в Киеве, где проходит вакцинация препаратом Pfizer из Израиля. Где можно за 2,5 тысячи евро сделать два укола Pfizer. Я узнаю, что якобы прививку сделал Шмыгаль (премьер-министр Денис Шмыгаль – Ред.). Всех обзванивает Михаил Крадуцкий, которые сделал прививку и другим предлагает. Вакцину контрабандой завезли из Израиля. В Украине Pfizer не зарегистрирован, а что привезли, мы не знаем, а может это фальсификат. И это все продвигал Радуцкий", – акцентировал Бродский.

Также он сказал, что еще одним "дистрибьютором" вакцины был олигарх Павел Фукс, который обзванивал бизнесменов и предлагал вакцину Pfizer.

"Это должно расследовать СБУ, это страшное преступление. Это биологическая вообще может быть диверсия. А мы уверены, что вакцину с Израиля, а не России, например, привезли. Мы не знаем, что там. Может там мутированный вирус. Кто за это ответит? Я еще в марте сказал, что ты (Радуцкий – ред.) будешь нести ответственность за все, что не сделал. В апреле был принят закон, который позволял закупать вещи для борьбы с COVID-19 без НДС и Прозорро. И сегодня это все превратилось в огромную коррупционную схему. Зеленский должен расследовать. И какой Радуцкий глава медицинского комитета в ВР после этого? Он должен пойти вон, его надо исключить из "Слуг народа", фельдшера этого", – резюмировал Бродский.

О главных заявлениях Михаила Бродского в интервью читайте здесь.

Напомним, что ранее Михаил Бродский заявил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5-3 тысячи евро. Также он опубликовал фотографию вакцины, которую незаконно могли ввести для украинских чиновников из Израиля

По его информации, 29 или 30 декабря чартерным бортом в Украину из Израиля была тайно завезена партия вакцины Pfizer. В ответ спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна заверил, что сделать это было невозможно, поскольку препарат требует глубокой заморозки.

Подчеркнем, что издание OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинирования "избранных".

После обнародования информации об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения и сотрудники Министерства внутренних дел изучат информацию о возможной организации в Украине подпольной вакцинации против коронавируса.

Также президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить эти данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Бродский считает, что Денис Шмыгаль и нардеп Михаил Радуцкий должны сделать анализ на антитела к коронавирусу, чтобы подтвердить отсутствие тайной вакцинации. Если результат тестирования окажется положительным, то оба обязаны уйти в отставку.