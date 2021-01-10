В "Слузі народу" допустили, що керівництво України замішане в скандалі з таємною "VIP-вакцинацією"

Українська влада не реагує належним чином на скандал з "VIP-вакцинацією" для топ-чиновників і бізнесменів, інформацію про яку оприлюднив Михайло Бродський на сайті OBOZREVATEL, можливо, через те що вона в ньому замішана.

Про це написав у Facebook народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов. Він підкреслив, що винні мають бути терміново покарані.

"Якщо це так, виникає багато питань. Чого чекає голова профільного комітету Михайло Радуцький? Чому мовчить міністр охорони здоров'я Максим Степанов? Чому немає офіційних коментарів чи спростувань від прем'єра? Можливо ці посадові особи замішані в справі або винні за фактом своєї бездіяльності?" – припустив нардеп.

На його думку, є тільки один варіант реакції на подібну інформацію – розслідування, відставки і покарання.

"Подібна ситуація склалася в Польщі, там винних швидко спіймали і покарали. А що у нас? Від СБУ та поліції поки теж немає реакції", – написав Ковальов.

Він додав, що буде досить категоричним і принциповим у в цьому питанні, підкресливши, що справу не вийде просто зам'яти.

Нагадаємо, про нелегальну вакцинацію контрабандним препаратом, ввезеним з Ізраїлю, заговорили і в Україні. Інформацію про ймовірне порушення оприлюднив голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

Він заявив, що деякі нардепи й топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні. Два уколи нібито обійшлися їм у 2,5-3 тисячі євро.

Попередньо, щеплення робили на базі київської клініки Mediland. Її співробітниця підтвердила, що в установі проводили підпільну вакцинацію для віп-клієнтів.

Бродський також опублікував фотографію вакцини, яка потрапила на територію України. За його інформацією, препарат завезли до країни 29 або 30 грудня чартерним бортом з Ізраїлю.

Наше видання в партнерстві з ізраїльським агентством із боротьби з міжнародним фінансуванням тероризму та корупції I-AML почало розслідування злочинної схеми вакцинації "обраних" в Україні.

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