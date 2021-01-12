Бродский – о Зеленском: много сделано, но я ждал от него другого

Президент Украины Владимир Зеленский смог добиться определенных успехов на своей должности, но все равно не оправдал всех надежд.

Об этом заявил глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в интервью для программы "Vласть vs Vлащенко". В то же время, он отметил, что надеется на то, что у главы государства еще есть шанс измениться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Много сделано на самом деле. Но я от него хотел другого и ждал другого, хотя не голосовал за Зеленского. Я вообще не пошел на второй тур голосовать. Я и сейчас, как ни странно, продолжаю верить, что он может собраться и сказать: "Я – другой Зеленский, я научился", сделать реальную ротацию. Нам нужно менять политическую систему", – сказал Бродский.

По его словам, Украине необходим итальянский вариант – парламентская республика. Только так государство получит возможность сменить элиты.

Что касается смены Конституции, то этот процесс, по мнению главы редсовета OBOZREVATEL, очень непростой, ведь для него необходим консенсус разных групп. При этом он подчеркнул, что весь основной документ страны менять не стоит – это необходимо делать лишь постатейно.

Возвращаясь к оценке деятельности Зеленского, Бродский отметил, что ему понравилось новогоднее обращение президента к народу, но и там есть свои нюансы.

"Видео, которое они выпустили к Новому году, – классно, молодцы. Красиво сделали. Действительно симпатично, нетрадиционно. Детки. Детей можно и обдурить, они же ничего не понимают", – подытожил он.

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