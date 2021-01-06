Гончаренко про таємне вакцинування нардепів: це пряме порушення закону

Таємне вакцинування українських нардепів і чиновників від COVID-19 є морально неприпустимим і, крім того, прямим порушенням закону, яке має розслідуватися відповідними органами.

Про це у коментарі OBOZREVATEL заявив депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, зауваживши водночас, що не володіє точною інформацією і не може нікого звинувачувати.

"Але якщо це правда – то, звичайно, що з моральної точки зору це неприпустимо. Українська влада повністю провалила вакцинування українців. В той час, як розвинуті країни світу вакцинуються, наприклад, в Ізраїлі 1/6 населення, мільйони людей у США, Великобританії, а в Україні нуль", – наголосив нардеп, вказавши водночас на злочинність дій політиків.

"І якщо в таких умовах вони самі себе вакцинують препаратами, які досі в Україні не зареєстровані – це ще й пряме порушення закону. Ба більше, це підпадає під карний кодекс, тому має бути реакція правоохоронних органів, які мають розслідувати цей факт. Але все це за умови, якщо це правда", – додав Гончаренко.

Крім того, він назвав очевидним фактом, про який уже можна говорити відкрито, те, що влада повністю провалила вакцинацію українців.

Нагадаємо, голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський дізнався про таємну вакцинацію від коронавірусу деяких українських нардепів і топчиновників.

Він зазначив, що, вакцину Pfizer було ввезено до України 29 або 30 грудня чартерним рейсом і, за інформацією очевидців, представники влади за два етапи вакцинації заплатили по 2,5 тис євро.

У зв'язку з такою інформацією, Бродський озвучив вимогу до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та нардепа від "Слуги народу", голови парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького зробити аналіз на антитіла до коронавірусу. У разі, якщо підтвердиться, що ці політики таємно вакцинувалися, вони мусять подати у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "Голос" також прокоментували таємну вакцинацію українських чиновників. Зокрема, її лідерка Кіра Рудик зазначила,що це не викликає подиву, оскільки є продовженням подвійних стандартів влади.