Рудик: таємна вакцинація топчиновників від COVID-19 – продовження подвійних стандартів влади

Можлива таємна вакцинація деяких топчиновників України від COVID-19 не викликає подиву, оскільки це продовження подвійних стандартів влади.

Про це заявила лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик у коментарі для OBOZREVATEL. Вона привела приклад, як у період карантину ресторан "Велюр", який належить нардепу Миколі Тищенку працював, і не поніс за це покарання.

"Інформація про можливу вакцинацію представників влади не викликає ні у кого подиву. Це продовження подвійних стандартів, коли вся країна сидить на карантині, а ресторан "Велюр" працює, а згодом – не несе жодних покарань", – сказана вона.

Рудик наголосила, що тепер такі подвійні стандарти розповсюджуються і на вакцинацію.

"Президент і монобільшість не реагують, бо точно знають: для них правила інші, для них вакцини будуть", – підкреслила лідерка "Голосу".

Нагадаємо: голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що деякі українські нардепи й топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тисячі євро.

За його інформацією, 29 або 30 грудня чартерним рейсом до України таємно завезли партію вакцини Pfizer. Як завив Бродський, вакцину отримали прем'єр-міністр Денис Шмигаль і низка народних депутатів, зокрема й голова профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рудик заявила, що у планах партії "Голос" у 2021 році зосередитися на розвитку інфраструктури для масштабної вакцинації населення України від коронавірусу.