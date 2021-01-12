Бродський вказав на бездіяльність влади в умовах COVID-19

В Україні, якщо громадськість не кричить про проблеми, то влада не діє, адже їй байдуже на населення. Особливо це проявилося на тлі епідемії COVID-19.

Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко" журналістці Наталці Влащенко розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"У нашій країні до всього ставляться "моя хата скраю". Гинуть люди на дорогах, 5 тисяч умовно на рік. Це найвищий показник на душу населення в Європі. А ми так до цього ставимося ... адже це не з нами трапилося. Це не з нами залишилася одна дитина в сім'ї, а мама, тато і друга дитина загинули", – зазначив він.

Бродський додав, що українцям потрібно все приймати на себе та нести відповідальність.

"Треба це все на себе брати, адже наші діти щодня виходять на вулицю. І це може трапитися з ними. І треба з цим боротися, щоб це не сталося з нами. І з цим треба боротися, а суспільство не бореться. Громадська думка не кричить. А коли громадська думка мовчить, то влада не діє і їй пофіг", – підкреслив він.

Бродський додав, що те ж саме відбувається з коронавірусом.

"Громадська думка мовчить. Ну да, 20 тисяч померло, але померло то більше ... Але ж це не просто смерті, це доля кожної людини. Це весь світ. Але всім пофіг, ми відосікі знімаємо", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Бродський розповів, що деякі українські нардепи і топ-чиновники таємно вакцинували проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тисячі євро.