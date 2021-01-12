Турчинов сказал, что его приказы по Крыму не выполняли, – Бродский

Экс-секретарь СНБО и бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в 2014 году отдавал приказы украинским военным сопротивляться захвату Россией Крыма, однако их не выполняли.

Об этом в интервью журналистке Наташе Влащенко, которое опубликовано на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко", заявил глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. Он отметил, что в этом Турчинов ему признался во время личного разговора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналистка задала Бродскому вопрос: "Ваше отношение к Турчинову, человеку, который не сопротивлялся в Крыму, хотя мог". На это президент ФБУ сказал: "Я ему задавал вопросы на эту тему. Он говорит: "Миша, я приказывал, они не выполняли"".

Влащенко подчеркнула, что свидетельств таких приказов нет. Бродский ответил, что верит Турчинову.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года Турчинов заявил, что предотвратить оккупацию Крыма было нереально, потому что боеспособные подразделения украинской армии насчитывали всего 5 тысяч человек.

Также он отметил тогда, что была угроза захвата всей территории Украины.