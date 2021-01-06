Бродський: у разі таємної вакцинації Шмигаль і Радуцький мають піти у відставку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький мають зробити аналіз на антитіла до коронавірусу, щоб підтвердити відсутність таємної вакцинації.

Таку думку висловив голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський. Якщо результат тестування виявиться позитивним, обидва зобов'язані піти у відставку, вважає він.

"Я не можу стверджувати, що той же Шмигаль дійсно вакцинувався. Тому вважаю цивілізованим, щоб прем'єр разом із паном Радуцьким здали тести на антитіла. І якщо припущення підтвердяться, обидва мають піти у відставку", – сказав Бродський.

На думку бізнесмена, таємне вакцинування – це "детектор совісті, який "слуги" не пройшли".

"Не можна обіймати державні пости, але думати тільки про себе", – підкреслив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за інформацією Бродського, деякі українські нардепи та топчиновники таємно вакцинувалися від COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тис. євро.

Партія вакцини Pfizer 29 або 30 грудня нібито була таємно завезена чартерним бортом в Україну, і, найімовірніше, без розмитнення пронесена через "Зал офіційних делегацій" під прикриттям паспорта якогось народного депутата, сказав він.