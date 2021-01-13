Бродский: любого журналиста всегда кто-то хочет убить, как правило, это – власть

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что в большинстве случаев за громкими убийствами журналистов стоит власть.

На эту тему он высказался в ходе интервью журналисту Наталье Влащенко. Запись разговора была опубликована на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Влащенко отметила, что накануне убийства Георгия Гонгадзе у других журналистов был еще более острый конфликт с тогдашней властью – лидером блока "КУЧМА" Александром Волковым, которого называли "директором парламента", а также самим вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

Бродский указал, что среди таких "конфликтных" людей был и он. "Нам повезло... Не у него случилось несчастье – а нам повезло", – сказал президент Федерации баскетбола.

По его словам, люди при власти убивали "не только своими руками – они это делали через бандитов".

"Не только Гонгадзе. Любого журналиста всегда кто-то хочет убить – и, как правило, это власть", – заявил Бродский.

Глава редсовета OBOZREVATEL напомнил, как журналиста Алексея Подольского во время похищения (9 июня 2000 года) вывезли в лес и заставляли копать себе могилу. Подобные преступления совершались и против других – в частности, политиков Александра Ельяшкевича (9 февраля 2000 года) и Сергея Одарича (подробнее об этом эпизоде можно почитать по ссылке).

"Кому-то повезло, а кому-то не повезло. Но это такая работа журналиста. Гонгадзе не повезло, он за всех вытянул. Вот на нем что-то остановилось", – сказал Бродский.

Он назвал убитого журналиста "самураем", который своим поведением менял страну. Так, Гонгадзе "первым пошел в интернет", создав там свое издание, и собирал деньги на свое дело.

Что касается убийства Олеся Бузины, то он имел другие взгляды, как отметил Бродский. "Но убивать человека, жизни человека лишать за его взгляды... Но так во всем мире, журналисты страдают", – указал предприниматель.

Бродский считает, что вряд ли эти громкие убийства стали уроком для общества – поскольку ответственности за преступления никто не понес.

С главными тезисами из интервью Михаила Бродского можно ознакомится в нашем материале.

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