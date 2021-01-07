Трампа снова заблокировали в соцсетях: он назвал это подрывом демократии

В США действующего президента Дональда Трампа заблокировали в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Глава Белого дома уже назвал такие действия подрывом демократии.

Блокировка в соцсетях произошла на фоне протестов в Вашингтоне, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Отметим, что в Twitter также были удалены последние сообщения главы Штатов, где он снова писал об "украденных выборах", но без публикации доказательств, пишет la Repubblica.

"Такие события происходят, когда убедительную священную победу столь бесцеремонно отбирают у великих патриотов. С ними так долго плохо и несправедливо обращались. Идите домой с любовью и миром. Запомните этот день навсегда!" – написал Трамп после атаки его сторонников на Капитолий, после чего Twitter удалил его пост и заблокировал аккаунт на 12 часов.

Также в соцсети Трамп призывал своих сторонников, устроивших штурм здания Конгресса США, отправится по домам. Руководство Twitter временно заблокировало страницу Трампа, но пригрозила постоянным банном, если он не удалит три последних поста, которые, по мнению компании, нарушают правила соцсети.

"Нарушения правил Twitter в будущем, в том числе нарушения политики гражданской этики или политики, касающейся угроз применения насилия, приведут к постоянной блокировке учетной записи @realDonaldTrump", – отметили в компании.

В Facebook и Instagram на сутки заблокировали Трампа, лишив возможности писать посты в соцсетях.

"Мы нашли два нарушения политики в отношении страницы президента Трампа, которые приведут к 24-часовому блоку функций, что означает, что он потеряет возможность публиковать сообщения на платформе в течение этого времени", – говорится в сообщении.

В последней записи на Facebook Трамп обратился к протестующим: "Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, мы – партия Закона и Порядка – уважайте Закон и наших великих мужчин и женщин в синем (полиция – Ред.). Спасибо!".

Журналист la Repubblica Риккардо Луна в своей статье подытожил, что изгнание Трампа из Twitter, Facebook и YouTube не защитит американскую демократию от нового переворота.

"Короче говоря, это не спасет мир, но будет служить заявлением о том, что социальные сети нельзя использовать для атаки на демократию. В остальном все действительно, но соцсети закончились", – написал он.

Напомним, что еще в октябре 2019 года нынешний избранный вице-президент США Камала Харрис написала письмо генеральному директору Twitter Джеку Дорси с просьбой заблокировать профиль Трампа, который, по ее словам, разжигал насилие в шести твитах.

Но тогда Харрис ответили, что Трамп был действующим президентом Штатов, и в Twitter полагали, что "институциональное положение влечет за собой привилегии с точки зрения свободы слова", то есть Белый дом не может подвергаться цензуре.

Однако в Twitter неоднократно уличали Трампа в публикации недостоверных данных. При этом Трамп ранее заявлял, что ведет микроблог в соцсети, поскольку это его "единственный способ борьбы с нечестными СМИ". Помимо этого, Трамп сам блокировал других пользователей, например, известного писателя Стивена Кинга, который называл главу Белого дома "фейковым президентом".

Также Facebook удалил пост Трампа с дезинформацией о COVID-19. Но представитель предвыборного штаба Трампа Кортни Барелла заявила, что соцсети предвзято относятся к президенту США.

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