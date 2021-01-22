Хроника коронавируса в Украине и мире на 22 января: за сутки скончались 16,5 тысяч больных
По состоянию на пятницу, 22 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 98 млн человек. За минувший день выявили 664 932 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2 млн пациентов.
При этом выздоровели – 70 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 193 тыс., Бразилии – 59 тыс. и Испании – 44 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине выявлено 1 177 621 заражение COVID-19. От последствий болезни умерли 21 499 человек, а 914 730 вылечились.
Австрийские ученые и компания Nanographics впервые показали трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2.
ВОЗ отчиталась о смертности от вакцины против коронавируса. Также стало известно о побочных эффектах.
Главное за 22 января:
В оккупированном Крыму после принудительной вакцинации российским препаратом в реанимацию попал 18-летний военнослужащий.
Американский интернет-ритейлер Amazon предложил администрации Байдена помочь оптимизировать процессы поставок вакцин от COVID-19 по США.
Джо Байден ввел карантин для людей, прибывающих в США из-за границы. Он также назвал усилия предыдущей администрации по сдерживанию эпидемии в стране неэффективными.