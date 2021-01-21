Ученые впервые показали трехмерную модель коронавируса

Австрийские ученые и компания Nanographics показали трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2.

Видео размещено на сайте компании. Для создания 3D-модели пробирку с вирусом заморозили и отсканировали его частицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ранее группа ученых из Китая создала новые сверхподробные изображения коронавируса. Его используют по всему миру, чтобы понять, как работает возбудитель инфекции.

Исследователи уменьшили вирус до единственной капли размером менее одной миллионной дюйма и мгновенно заморозил, а затем зафиксировали изображение в криоэлектронном микроскопе.

Работа китайских ученых позволила узнать, как некоторые из белков вируса проникают в клетки человека, а также поспособствовала в разработке вакцины от COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что секрет легкого течения коронавирусной инфекции у долгожителей может крыться в иммунной системе. Такой вывод сделали испанские эксперты, проанализировав образцы двух людей старше 100 лет, излечившихся от серьезных проблем.

По сравнению с молодыми, у них были очень низкие значения некоторых белков, связанных с воспалением. Исследователи заключили, что в них содержится много противовоспалительных веществ, которые контролируют интенсивность иммунного ответа.