Сотни военных, охранявших Капитолий, заразились коронавирусом

Сотни гвардейцев, прибывших в Вашингтон после нападения 6 января на Капитолий США, дали положительный результат на коронавирус либо отправились на карантин в близлежащие отели.

Об этом пишет Politico. При этом руководство охраны отказалось назвать официальное количество случаев заболевания, уточнили журналисты.

В четверг, 21 января, тысячам солдат, которые несли службу в Капитолии, приказали покинуть здание Конгресса США. Издание опубликовало фотографии военных, которые массового не соблюдали социальную дистанцию: собирались большими группами, спали вместе на земле.

"Одно подразделение было вынуждено отдыхать в гараже, где только одна ванная была доступна для 5 тыс. военнослужащих", – написали журналисты.

Расследованием причин сложившейся ситуации занялся Сенат США.

"Я думаю, мы должны выяснить, что пошло не так", – заявил сенатор Крис Мерфи.

Сенатор Джим Инхоф заявил, что личность офицера, который дал приказ военным уйти из Капитолия "без полномочий или без прохождения через цепочку командования", устанавливается.

Некоторые сенаторы обратились непосредственно к командирам Нацгвардии и должностным лицам Капитолия, чтобы прояснить причины случившегося.

Так, Мерфи разговаривал с начальником полиции Капитолия, тот отрицал, что департамент приказал войскам покинуть здания Конгресса.

Сенатор Джони Эрнст, которая сама была членом Нацгвардии в течение 22 лет, сказала, что она и другие законодатели запланировали связаться с официальными лицами гвардии по поводу обеспечения безопасных условий для войск, дислоцированных в Капитолии.

Сенатор Тим Кейн заявил, что возмущен "неблагодарностью", проявленной по отношению к солдатам.

Как проинформировали охранники, меры по борьбе с коронавирусом применялись неравномерно. По прибытию в Вашингтон части военных лишь проверили температуру и спросили о возможном заражении, пишет издание.

Один из гвардейцев сказал, что он и другие были вынуждены пройти тест на инфекцию самостоятельно. Другие же заявили, что им сказали игнорировать карантин или прервать его и явиться на службу из-за срочной необходимости в дополнительных войсках в дни, предшествующие инаугурации президента Джо Байдена.

Еще часть гвардейцев вообще не проходила никаких тестов.

"Сразу после торжеств они собрали нас, как сардины, в автобусах и помещениях", – сказал один из них.

При этом, по словам одного из охранников, социальное дистанцирование "почти невозможно" в залах Конгресса, арсенале Вашингтона и гаражах.

Войска, которые в настоящее время находятся на карантине, будут представлять "логистическую проблему", когда придет время отправлять подразделения по местам их дислокации, заявили журналисты.

Четкого плана насчет этого нет. Скорее всего они либо останутся на месте, пока карантин не закончится, либо их отвезут домой в отдельных транспортных средствах с другими военными, давшими позитивными тест на коронавирус, сообщил источник.

В информации уточняется, что некоторым членам гвардии была предоставлена возможность получить первую дозу вакцины перед отправкой в Вашингтон. Другие получили ее на минувшей неделе, третьи должны были получить в пятницу, 22 января, сказал один из сотрудников гвардии. Однако стандартного плана вакцинации всех 25 тыс. солдат перед их возвращением в свои родные штаты нет, заявил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что японское правительство опровергло информацию СМИ о том, что Олимпиада-2020, которая должна пройти в Токио летом 2021 года, будет отменена из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр страны Есихидэ Суга решительно настроен на проведение соревнований. Все участники подготовки к Играм неоднократно собирались на встречи, где разрабатывались методы борьбы с инфекцией и обсуждались другие вопросы, связанные с противодействием пандемии.