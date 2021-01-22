Журналист раскрыла имена тех, кто нелегально ввез в Украину вакцину для VIPов

В Украину дозы вакцины против коронавируса от Pfizer, которой позже привились некоторые топ-чиновники и нардепы, поставлялись несколькими рейсами из Израиля и Турции.

Они состоялись 30 декабря 2020-го и 1 января 2021 года – из Тель-Авива и Стамбула соответственно. Об этом написала в своем Telegram-канале главный редактор издания "Страна" Светлана Крюкова.

По ее словам, на обоих рейсах были люди, проход которым в аэропорту "Борисполь" через зал для официальных делегаций оплатил Роман Гольдман – главный дилер по нелегальным поставкам вакцины Pfizer в Украину.

Крюкова подчеркнула, что самолетом из Израиля (рейс LY 2651, Тель-Авив – Киев) 30 декабря в "Борисполь" прилетели двое мужчин: Hahmias Оmri – (1983 года рождения) и Carlebach Levi Itzhah (1990 года рождения).

"Одному из них оплатил проход через ЗОД Роман Гольдман. Второй рейс – из Стамбула (ТК 1255, прибыл 1 января). Там находился Sasha Israel Meir 1999 года рождения. В настоящее время следственные органы проверяют информацию, что нелегальная вакцина в Украину была доставлена одним из этих рейсов", – добавла Крюкова.

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