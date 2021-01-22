Журналист раскрыла имена тех, кто нелегально ввез в Украину вакцину для VIPов
В Украину дозы вакцины против коронавируса от Pfizer, которой позже привились некоторые топ-чиновники и нардепы, поставлялись несколькими рейсами из Израиля и Турции.
Они состоялись 30 декабря 2020-го и 1 января 2021 года – из Тель-Авива и Стамбула соответственно. Об этом написала в своем Telegram-канале главный редактор издания "Страна" Светлана Крюкова.
По ее словам, на обоих рейсах были люди, проход которым в аэропорту "Борисполь" через зал для официальных делегаций оплатил Роман Гольдман – главный дилер по нелегальным поставкам вакцины Pfizer в Украину.
Крюкова подчеркнула, что самолетом из Израиля (рейс LY 2651, Тель-Авив – Киев) 30 декабря в "Борисполь" прилетели двое мужчин: Hahmias Оmri – (1983 года рождения) и Carlebach Levi Itzhah (1990 года рождения).
"Одному из них оплатил проход через ЗОД Роман Гольдман. Второй рейс – из Стамбула (ТК 1255, прибыл 1 января). Там находился Sasha Israel Meir 1999 года рождения. В настоящее время следственные органы проверяют информацию, что нелегальная вакцина в Украину была доставлена одним из этих рейсов", – добавла Крюкова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
израильский врач-анестезиолог Борис Брыль предположил, что вакцину от COVID-19 для тайной иммунизации украинских VIPов могли доставлять из Израиля чартерными рейсами.
Перевозки контрабандного препарата компаний Pfizer и BioNTech могла организовать израильская фирма TLV.
По информации главы редакционного совета OBOZREVATEL, президента Федерации баскетбола Михаила Бродского, премьер Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе "слуга" Радуцкий, в течение недели вакцинировались в клинике Mediland.
Сотрудница этой компании подтвердила, что на базе учреждения подпольно делали прививки.
OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинации "избранных".
Тем временем глава Минздрава Максим Степанов назвал недопустимой и мерзкой ситуацию с тайной вакцинацией против COVID-19 "избранных". По его словам, в Украине вполне могут лишить лицензии клинику, на базе которой, вероятно, делали такие прививки.