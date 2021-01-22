В Украине 6,5 млн человек заявили, что болели COVID-19, – опрос Шустера

Заболеть COVID-19 в Украине могли более 6,5 млн украинцев или 21% взрослых (официально – почти 1,2 млн по состоянию на 22 января, около 3% от всего населения).

Такие данные показал репрезентативный опрос, проведенный социологами "Свободы слова Савика Шустера". Трансляция программы велась на YouTube-канале Shuster online.

Журналист, ведущий ток-шоу Савик Шустер отметил, что, по их данным, еженедельно статистика инфицированных в стране "существенно растет".

Он рассказал, что у украинцев спрашивали, считают ли они, что переболели коронавирусом. 11 декабря 10% респондентов ответили утвердительно. Уже 22 января таких украинцев был 21%.

Трансляция программы:

Напомним:

Согласно данным Минздрава, в Украине на утро 22 января количество больных коронавирусом выросло до 1 182 969 из-за выявленных за прошедшие сутки 5348 инфицирований.

В стране насчитывается 21 662 смерти от осложнений COVID-19 (+163 за сутки), вместе с тем 928 969 украинцев с начала пандемии побороли болезнь (+14 239).

В Киеве количество больных коронавирусом выросло на 507 и достигло уже 125 342. По этому показателю столица остается безоговорочным лидером среди всех регионов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что усиленный карантин, который действует в Украине с 8 по 24 января, подтвердил свою эффективность, однако не будет продлеваться.