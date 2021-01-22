Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19 и рассказал о своем преимуществе перед другими. Фото
Американский миллиардер, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс получил прививку от коронавируса, попав в первую волну вакцинации из-за своего 65-летнего возраста.
Предприниматель пошутил, что в этом контексте его возраст стал преимуществом. Об этом в пятницу, 22 января, Гейтс написал на своей странице в Twitter.
Американец показал фото того, как ему делают укол в плечо. Он поблагодарил всех ученых, участников испытаний, регулирующие органы и передовых медицинских работников, "которые довели нас до этого момента".
"Одно из преимуществ 65-летнего возраста – это то, что я имею право на вакцину от COVID-19", – написал бизнесмен, добавив, что пока ему сделали только первую прививку. Гейтс отметил, что "чувствует себя прекрасно".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Гейтс прокомментировал конспирологические теории, в которых его обвиняют в причастности к пандемии COVID-19. По его мнению, вирус, соцсети и люди, которые ищут очень простое объяснение, сложились в "удручающую комбинацию".
Еще до того, как ученые разработали вакцины, бизнесмен заявлял, что сперва препараты нужно направить в те страны, которые в них больше всего нуждаются, а не в те, которые больше заплатят.
Гейтс также сравнивал отказ некоторых людей надевать маску с отказом носить штаны в цивилизованном обществе.
По мнению основателя Microsoft, пандемия может завершиться в лучшем случае в 2022 году.