Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19 и рассказал о своем преимуществе перед другими. Фото

Американский миллиардер, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс получил прививку от коронавируса, попав в первую волну вакцинации из-за своего 65-летнего возраста.

Предприниматель пошутил, что в этом контексте его возраст стал преимуществом. Об этом в пятницу, 22 января, Гейтс написал на своей странице в Twitter.

Американец показал фото того, как ему делают укол в плечо. Он поблагодарил всех ученых, участников испытаний, регулирующие органы и передовых медицинских работников, "которые довели нас до этого момента".

"Одно из преимуществ 65-летнего возраста – это то, что я имею право на вакцину от COVID-19", – написал бизнесмен, добавив, что пока ему сделали только первую прививку. Гейтс отметил, что "чувствует себя прекрасно".

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