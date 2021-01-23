Эмбрионы особо уязвимы к COVID-19 на ранних сроках – ученые

Человеческие эмбрионы на ранних стадиях развития очень восприимчивы к атакам коронавируса, если его частицам удастся проникнуть в утробу беременной женщины.

К таким выводам пришли американские и британские биологи в исследовании под руководством Маурисио Монтано из Института Гладстона в Сан-Франциско (США). Результаты были опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

Как пояснили ученые, на ранних стадиях эмбрионы больше не защищены специальной гликопротеиновой мембраной, окружающей неоплодотворенные яйцеклетки, в то время как плацента и собственный иммунитет еще не сформировались.

Исследователи заявили, что новые данные "должны побудить к тщательному пересмотру процедур, связанных с экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО) во время пандемии COVID-19".

В исследовании говорится, что на поверхности эмбриональных клеток есть специальные рецепторы (ACE2), критически важные для распространения коронавируса, и фрагменты мембраны SARS-CoV-2 могут проникнуть в них.

Карта распространения COVID-19:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Пазарджик в Болгарии инфицированная коронавирусом женщина родила ребенка с антителами к COVID-19.