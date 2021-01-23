В США врач украл "испорченную" вакцину от COVID-19, чтобы она "не пропала зря"

В США 48-летнего врача из Техаса уволили за кражу "испорченных" флаконов с вакциной против COVID-19 от компании Moderna.

Хасан Гокал использовал препарат, чтобы сделать прививки девяти друзьям и членам семьи, включая жену. Адвокат медика настаивает, что тот просто использовал препарат, чтобы вакцина "не пропала даром", передает Daily Mail.

Известно, что Гокал рассказал о своем поступке коллеге, а тот сообщил о нарушении начальству. Клиника уволила врача после внутреннего расследования, а дело о мелкой краже передали в суд.

Теперь мужчине грозит до года тюрьмы и штраф в размере 4 тысяч долларов, если его вину докажут.

"Он злоупотребил своим положением, чтобы поставить своих друзей и семью перед теми людьми в очереди, которые законно занимали свое место", – сказал окружной прокурор.

Адвокат врача Пол Дойл заявил, что его клиент – "преданный государственный служащий", который "с нетерпением" ждет своего судебного заседания. Он добавил, что его подзащитный не сделал ничего плохого.

"Гокал следил за тем, чтобы дозы вакцины, срок действия которых в противном случае истек бы, поступали в руки людей, которые соответствовали критериям для ее получения", – сказал Дойл.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском Бостоне в аптеке VA Boston Pharmacy уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины от коронавируса Moderna, случайно отключив холодильник.