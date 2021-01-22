В США уборщик случайно уничтожил почти 2 тыс. доз вакцины Moderna

В американском Бостоне в аптеке VA Boston Pharmacy уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины от коронавируса Moderna, случайно отключив холодильник.

Об этом пишет ABC News. При этом сигнализация по неизвестным причинам не сработала.

Как сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, препарат доставляют в аптеки в замороженном виде при температуре от -25 до -15°С.

Вакцину можно хранить либо замороженной, либо в холодильнике при температуре примерно от 2 до 7°С сроком до 30 дней.

В аптеке заявили, что выясняют, почему произошел инцидент, а также почему система сигнализации не сработала должным образом. Также тут заверили, что сбоев в проведении кампании по вакцинации от коронавируса не будет.

Ранее стало известно, что американский интернет-ритейлер Amazon предложил новой администрации президента Джо Байдена помочь оптимизировать процессы доставок вакцин от COVID-19 по США. Здесь готовы использовать для этого свои операционные возможности, информационные технологии и опыт в области перевозок.

Как сообщил OBOZREVATEL, Европейский Союз предпринимает шаги для скорейшего доступа Украины к вакцинам от COVID-19, а также готов сотрудничать со страной над выполнением критериев для второго транша макрофинансовой помощи, нацеленной на борьбу с пандемией.

Европейские политики отметили, что Украина может рассчитывать на солидарность ЕС в вопросе получения вакцины.