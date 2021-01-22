От коронавируса в Украине выздоровели более 14 тыс. человек за сутки, но 163 умерли
В Украине на утро 22 января количество больных коронавирусом выросло до 1 182 969, из-за выявленных за прошедшие сутки 5348 инфицирований. За это же время болезнь унесла жизни 163 граждан.
Сейчас в стране насчитывается 21 662 смерти от осложнений COVID-19, вместе с тем 928 969 украинцев с начала пандемии его побороли (+14 239 за сутки). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook и сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 507, Днепропетровской области – 414, Львовской – 370, Запорожской – 350 и Киевской – 313. Среди новых больных – 164 ребенка и 225 медработников. Еще в 1900 украинцев с коронавирусом были госпитализированы.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 507 случаев;
Винницкая область – 162 случая;
Волынская область – 135 случаев;
Днепропетровская область – 414 случаев;
Донецкая область – 266 случаев;
Житомирская область – 152 случая;
Закарпатская область – 142 случая;
Запорожская область – 350 случаев;
Ивано-Франковская область – 226 случаев;
Киевская область – 313 случаев;
Кировоградская область – 28 случаев;
Луганская область – 67 случаев;
Львовская область – 370 случаев;
Николаевская область – 275 случаев;
Одесская область – 287 случаев;
Полтавская область – 192 случая;
Ривненская область – 160 случаев;
Сумская область – 123 случая;
Тернопольская область – 113 случаев;
Харьковская область – 300 случаев;
Херсонская область – 81 случай;
Хмельницкая область – 134 случая;
Черкасская область – 195 случаев;
Черновицкая область – 217 случаев;
Черниговская область – 139 случаев.
В официальной статистике нет информации о распространении коронавирусной болезни на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины и Крыма.
В течение суток было проведено 43 593 тестирования на COVID-19, из которых 23 410 методом ПЦР и 20 183 методом ИФА. Всего с начала пандемии – 6 057 828 ПЦР-тестирований.
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