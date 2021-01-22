От коронавируса в Украине выздоровели более 14 тыс. человек за сутки, но 163 умерли

В Украине на утро 22 января количество больных коронавирусом выросло до 1 182 969, из-за выявленных за прошедшие сутки 5348 инфицирований. За это же время болезнь унесла жизни 163 граждан.

Сейчас в стране насчитывается 21 662 смерти от осложнений COVID-19, вместе с тем 928 969 украинцев с начала пандемии его побороли (+14 239 за сутки). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 507, Днепропетровской области – 414, Львовской – 370, Запорожской – 350 и Киевской – 313. Среди новых больных – 164 ребенка и 225 медработников. Еще в 1900 украинцев с коронавирусом были госпитализированы.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 507 случаев;

Винницкая область – 162 случая;

Волынская область – 135 случаев;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 266 случаев;

Житомирская область – 152 случая;

Закарпатская область – 142 случая;

Запорожская область – 350 случаев;

Ивано-Франковская область – 226 случаев;

Киевская область – 313 случаев;

Кировоградская область – 28 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 370 случаев;

Николаевская область – 275 случаев;

Одесская область – 287 случаев;

Полтавская область – 192 случая;

Ривненская область – 160 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 113 случаев;

Харьковская область – 300 случаев;

Херсонская область – 81 случай;

Хмельницкая область – 134 случая;

Черкасская область – 195 случаев;

Черновицкая область – 217 случаев;

Черниговская область – 139 случаев.

В официальной статистике нет информации о распространении коронавирусной болезни на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины и Крыма.

В течение суток было проведено 43 593 тестирования на COVID-19, из которых 23 410 методом ПЦР и 20 183 методом ИФА. Всего с начала пандемии – 6 057 828 ПЦР-тестирований.

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