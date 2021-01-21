ВОЗ отчиталась о смертности от вакцины против коронавируса

По состоянию на 20 января в мире не было зафиксировано ни одного летального исхода от вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао во время онлайн-конференции, которая транслировалась в Twitter. Однако был зафиксирован побочный эффект – анафилактический шок.

"У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. И мы пока не увидели ни одной смерти от вакцин, которые на данный момент используются", – сказала она.

Симао добавила, что ВОЗ тщательно отслеживает любые серьезные побочные эффекты от вакцин и обновляет свои рекомендации. На данный момент еще 12 препаратов от коронавируса ожидают оценку эффективности и безопасности от экспертов организации.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов ответил, почему Украина одной из последних получит вакцину от COVID-19.