Нетаньяху показал шприц, которым ему кололи вакцину от COVID-19. Видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал экспонат из шприца, которым ему кололи вакцину от коронавируса.

Он разместил его вместе с другими важными экспонатами, которые он показывает иностранцам – римской стрелой и ракету ПРО "Хец". Соответствующее видео политик опубликовал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Каждому гостю из-за границы я показываю этот наконечник стрелы. Копия римского наконечника стрелы, которую применяли в бою у Йодфат – первой захваченной римлянами крепости в Галилее. Я говорю им: "Это римская стрела, но римлян здесь уже нет". А это наша "стрела" – самая современная в мире система ПРО (противоракетной обороны) "Хец"", – сказал премьер.

Нетаньяху добавил, что теперь он показывает им еще одну "стрелу" – шприц, которым ему сделали первую из миллиона прививок, которые привезли в Израиль.

"Мы будем первой страной в мире, которая преодолеет эпидемию коронавируса. когда есть вера, все возможно", – заверил политик.

(Видео – Telegram Биньямина Нетаньяху)

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в начале января в Израиле первую прививку от коронавируса получили миллион человек, что составляет 10% населения страны. Тогда страна стала первой, которая провакцинировала такую долю своих граждан.