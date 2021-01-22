Степанов рассказал, будет ли новый локдаун после 24 января
Усиленный карантин, который действует в Украине с 8 по 24 января, подтвердил свою эффективность, однако не будет продлеваться.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина". Он отметил, что ужесточенные ограничительные меры позволили несколько нормализовать ситуацию с заражениями и снизить число случаев госпитализации больных.
"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того – мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей", – сказал он.
Что же касается дальнейших действий для сдерживания распространения пандемии, то, по словам чиновника, страна вернется к формату адаптивного карантина.
"Стратегия, которую мы выбирали, что это все рассчитано на несколько месяцев. Что мы вводим этот жесткий карантин, потом из него выходим и переходим к адаптивному карантину и в таком режиме будем держаться до окончания эпидсезона", – отметил Степанов.
Напомним, по состоянию на 22 января количество больных коронавирусом в Украине выросло до 1 182 969. За сутки было выявлено 5348 случаев заражения.
При этом жертвами пандемии стали уже 21 662 украинца (+163 за сутки). Выздороветь удалось 928 969 людям (+14 239 за сутки).
Как сообщал OBOZREVATEL:
после 24 января Украина вернется к "оранжевой" карантинной зоне. Она предусматривает запрет работы кафе, ресторанов в ночное время, закрытие спортзалов и культурных учреждений, посещение учреждений соцзащиты и прочее.
Степанов отмечал, что продление карантина в его адаптивном формате необходимо, поскольку после новогодних праздников может наблюдаться всплеск заболеваемости.
О том, что усиленный карантин не будут продлевать, говорил и главный санврач Украины Виктор Ляшко. Однако он подчеркнул, что есть определенные переменные, которые нельзя предсказать и учесть в прогнозах.