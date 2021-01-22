Степанов рассказал, будет ли новый локдаун после 24 января

Усиленный карантин, который действует в Украине с 8 по 24 января, подтвердил свою эффективность, однако не будет продлеваться.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина". Он отметил, что ужесточенные ограничительные меры позволили несколько нормализовать ситуацию с заражениями и снизить число случаев госпитализации больных.

"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того – мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей", – сказал он.

Что же касается дальнейших действий для сдерживания распространения пандемии, то, по словам чиновника, страна вернется к формату адаптивного карантина.

"Стратегия, которую мы выбирали, что это все рассчитано на несколько месяцев. Что мы вводим этот жесткий карантин, потом из него выходим и переходим к адаптивному карантину и в таком режиме будем держаться до окончания эпидсезона", – отметил Степанов.

Напомним, по состоянию на 22 января количество больных коронавирусом в Украине выросло до 1 182 969. За сутки было выявлено 5348 случаев заражения.

При этом жертвами пандемии стали уже 21 662 украинца (+163 за сутки). Выздороветь удалось 928 969 людям (+14 239 за сутки).

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