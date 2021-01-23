Мутант COVID-19 из Британии может быть смертельнее на 30% – Джонсон

"Британский" мутант коронавируса может быть не только более заразным, но и более смертоносным – на 30%, как показали предварительные данные исследований.

Об этом сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон, передает BBC. Напомним, ранее ученые говорили, что новый штамм распространяется быстрее, но легче протекает, чем "обычный" COVID-19.

Последние данные о мутанте получили от математической модели, когда сравнили уровень смертности людей, инфицированных "новым" и "старым" вирусом.

"В дополнение к более быстрому распространению, есть предварительные данные о том, что новый штамм, обнаруженный в Лондоне и на юго-востоке, может вызвать более высокую смертность", – сказал Джонсон на брифинге.

Он добавил, что именно вследствие нового штамма система здравоохранения Соединенного Королевства находится под большим давлением.

Патрик Валланс, главный научный советник правительства, охарактеризовал данные как "еще не достоверные".

"Я хочу подчеркнуть, что вокруг этих цифр много неопределенности, и нам нужна дополнительная работа, чтобы получить точную информацию", – сказал он.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL:

21 января в Великобритании зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 – 1820 человек. Всего за сутки в стране коронавирусом заразилось 38 905. Причиной роста статистики называют распространение в стране нового штамма вируса.