Moderna заявила о годичном иммунитете после вакцинации от COVID-19

В американской компании Moderna заявили, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации ее препаратом может длиться год.

Об этом заявил главный врач компании Тал Закс, пишет CNN. Сейчас здесь планируют изучить, способно ли введение третьей дозы вакцины усилить защиту от инфекции.

"Мы ожидаем, что эффект от вакцинации продлится не менее года", – заявил Закс.

Moderna вводится двумя дозами с интервалом около месяца. Эту вакцину создали лишь в минувшем году, поэтому пока точно неизвестно, как надолго она способна обеспечивать защиту от коронавируса, говорится в сообщении.

Закс подчеркнул, что компании придется протестировать людей, чтобы увидеть, может ли добавление третьей дозы продлить защиту от инфекции.

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