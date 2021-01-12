Moderna заявила о годичном иммунитете после вакцинации от COVID-19
В американской компании Moderna заявили, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации ее препаратом может длиться год.
Об этом заявил главный врач компании Тал Закс, пишет CNN. Сейчас здесь планируют изучить, способно ли введение третьей дозы вакцины усилить защиту от инфекции.
"Мы ожидаем, что эффект от вакцинации продлится не менее года", – заявил Закс.
Moderna вводится двумя дозами с интервалом около месяца. Эту вакцину создали лишь в минувшем году, поэтому пока точно неизвестно, как надолго она способна обеспечивать защиту от коронавируса, говорится в сообщении.
Закс подчеркнул, что компании придется протестировать людей, чтобы увидеть, может ли добавление третьей дозы продлить защиту от инфекции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ученые выяснили, насколько быстро может начать действовать вакцина Moderna против COVID-19.
Стоимость одной дозы данной вакцины составляет $18. Это самый дорогой подобный препарат наряду с Sinovac Biotech (Китай), который заказала Украина.
Использование препарата в ЕС разрешили 6 января. В случае окончательного утверждения Еврокомиссией он станет второй вакциной, разрешенной для использования в Евросоюзе после Pfizer/BioNTech.
В правительстве США предложили вводить основной группе населения только половину дозы вакцины против COVID-19 от Moderna.
Также стало известно, в каких странах быстрее всего происходит вакцинация против коронавируса.