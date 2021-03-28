Хроника коронавируса в мире 28 марта: Европа снова усиливает карантин

В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 580 тысяч человек, а общее количество заражений на 28 марта составило 127,2 миллиона.

Из-за новых вспышек COVID-19, как и в прошлом году, многие страны мира усиливают карантин перед Пасхой. Например, на такие шаги уже пошли Польша, Италия и Австрия. В общем в Евросоюзе продлили действие ограничений на несущественные поездки. Зато Германия отменила "пасхальный" локдаун, а в Украине власти только размышляют о целесообразности его введения.

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Коронавирус в мире Worldometer

Данные по COVID-19 в странах мира Worldometer

Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине с начала пандемии выявлено 1 632 131 заражение, из них 31 751 человек умер от последствий болезни, однако 1 297 282 вылечились.

Снова в нашей стране разгорелся скандал из-за вакцинации вне очереди – в Тернополе две частные фирмы организовали прививки своим работникам, что вызвало возмущение среди общественности.

Врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что нынешняя волна COVID-19 должна стабилизироваться и пойти на спад с 10 апреля, однако к концу 2021 года может быть еще 2-3 подъемы.

COVID-карта Украины СНБО

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