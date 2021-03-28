Хроника коронавируса в мире 28 марта: Европа снова усиливает карантин
В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 580 тысяч человек, а общее количество заражений на 28 марта составило 127,2 миллиона.
Из-за новых вспышек COVID-19, как и в прошлом году, многие страны мира усиливают карантин перед Пасхой. Например, на такие шаги уже пошли Польша, Италия и Австрия. В общем в Евросоюзе продлили действие ограничений на несущественные поездки. Зато Германия отменила "пасхальный" локдаун, а в Украине власти только размышляют о целесообразности его введения.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине с начала пандемии выявлено 1 632 131 заражение, из них 31 751 человек умер от последствий болезни, однако 1 297 282 вылечились.
Снова в нашей стране разгорелся скандал из-за вакцинации вне очереди – в Тернополе две частные фирмы организовали прививки своим работникам, что вызвало возмущение среди общественности.
Врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что нынешняя волна COVID-19 должна стабилизироваться и пойти на спад с 10 апреля, однако к концу 2021 года может быть еще 2-3 подъемы.
Главное за 28 марта:
Бразильский Институт Бутантан разработал новую вакцину против COVID-19 и ждет разрешения для старта клинических испытаний на людях, пишет Bloomberg.
Весной, в сезон аллергии на пыльцу, увеличивается риск заражения коронавирусом, заявили ученые из Технического университета Мюнхена. В то же время это касается не только аллергиков.
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, что британский штамм коронавируса распространился уже по всей территории Украины, и именно поэтому тяжелое течение болезни начали фиксировать у людей в возрасте 30-40 лет.
По данным портала GediVisual, на утро воскресенья, 28 марта, прививки против COVID-19 получили более 526,8 млн жителей планеты.
В мире за прошедшие сутки больше всего заражений коронавирусом выявили в Бразилии – 83,039, США – 63,647, Индии – 62,631, а среди европейских стран во Франции – 42,619. Данные Worldometers свидетельствуют, что активными больными остаются более 22 млн человек, жертвами болезни стали свыше 2,7 млн, а 102,5 млн вылечились.