В Україні за добу госпіталізували понад 5000 хворих на COVID-19

В Україні минулої доби госпіталізували 5052 особи із діагнозом коронавірус чи підозрою на інфікування ним – найбільше з початку цього року. Найгірша ситуація із заповненістю лікарень нині спостерігається на Київщині, Житомирщині, Миколаївщині та Львівщині.

Водночас середній відсоток зайнятих ліжок із підведеною киснем на 28 березня становить 51,6%. Такі дані містяться на порталі СОТА від Апарату РНБО України.

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так:

Київ – 82,83%;

Київська область – 75,37%;

Житомирська область – 73,12%;

Миколаївська область – 67,91%;

Львівська область – 67,23%.

У Чернігівській, Сумській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській областях цей показник становить 52-64%. В 11 регіонах він не перевищує 45%, і тільки на Луганщині та Херсонщині заповненість ліжок із киснем менше 30% (24,3% та 14,9% відповідно).

Області-лідери за показником зайнятості ліжок в інтенсивній терапії:

Закарпатська – 85,35%;

Дніпропетровська – 77,2%;

Львівська – 75,42%;

Сумська – 75,86%

Харківська – 75,2%;

Київ – 73,32%.

Варто зауважити, що найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося підключення до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ),зафіксовано у Києві – 216, на Харківщині – 147, Вінниччині – 92, Івано-Франківщині – 86, Львівщині – 75 і Житомирщині – 71.

Статистика за регіонами:

Як повідомляв OBOZREVATEL: