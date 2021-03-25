Австрия усиливает карантин: в магазин не будут пускать без теста на COVID-19

В федеральных землях Бургенланд, Нижняя Австрия и Вена на востоке Австрии с 1 по 6 апреля будет действовать локдаун из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Соответствующее решение было принято вечером 24 марта по результатам консультаций руководителей этих трех земель и главы австрийского Минздрава. Об этом пишет Reuters.

Новые карантинные правила в этих регионах предусматривают круглосуточное ограничение выхода из дома, который сейчас действует по всей стране только в вечернее и ночное время. Так, жилье можно будет оставлять только по определенным причинам. Например, на работу, для покупки продуктов, прогулки на свежем воздухе или пробежки, встречи только с одним, важным в жизни человеком. Касается это в том числе и воскресенья, 4 апреля, когда в католической Австрии будут праздновать Пасху.

Кроме того, локдаун предполагает и закрытие с 1 по 6 апреля магазинов, а также учреждений сферы услуг, где предусмотрен физический контакт – парикмахерские, салоны красоты и т. д. Работать в это время будут только супермаркеты.

А вот с 7 апреля, когда магазины снова заработают, зайти в них человек сможет лишь при наличии отрицательного результата теста на COVID-19. Ранее требование о его предъявлении действовало только во время посещения заведений сферы услуг, где предполагается физический контакт. Хотя в Австрии, и прежде всего в Вене, создано много возможностей для бесплатного тестирования на коронавирус.

Также в Бургенланде, Нижней Австрии и Вене расширяется требование относительно ношения масок типа FFP-2 – кроме супермаркетов и транспорта, теперь их надо будет надевать во всех закрытых помещениях.

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