Украина может получить вакцину от COVID-19 из США: Степанов раскрыл детали

Украина может заключить договор на поставку вакцины от коронавируса американского производителя.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью Радио Свобода. Он не уточнил, о каком именно препарате идет речь, но отметил, что "можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире".

"Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие буквально дни, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво делаем, в том числе и по дипломатическим каналам", – сказал Степанов.

Он добавил, что переговоры о поставке вакцины начались летом 2020 года – тогда поставщики предлагали предоставление вакцин в четвертом квартале 2021 года, но украинская сторона добилась более ранних поставок от AstraZeneca и Sinovac.

Напомним, в Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Получено 215 тысяч из 1,915 млн доз, которые заказала наша страна.

В целом она стала вторым препаратом, который получила наша страна. Первой была вакцина CoviShield от компании AstraZeneca

О том, что известно об этом препарате, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина законтрактовала 14 миллионов доз вакцин и еще 8 млн должны поступить в рамках инициативы COVAX.