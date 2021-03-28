Хроніка коронавірусу у світі 28 березня: Європа знову посилює карантин
В Україні та світі коронавірус не зменшив обертів поширення попри вакцинацію. Лише за добу він вразив понад 580 тисяч осіб, а загальна кількість заражень на 28 березня сягнула 127,2 мільйона.
Через нові спалахи COVID-19, як і торік, багато країн світу посилюють карантин перед Великоднем. Наприклад, на такі кроки вже пішли Польща, Італія та Австрія. Загалом у Євросоюзі продовжили дію обмежень на несуттєві поїздки. Натомість Німеччина скасувала "великодній" локдаун, а в Україні влада лише розмірковує щодо доцільності його введення.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
в Україні з початку пандемії виявлено 1 632 131 зараження, із них 31 751 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 297 282 вилікувалися.
Знову в нашій країні розгорівся скандал через позачергову вакцинацію – у Тернополі дві приватні фірми організували щеплення своїм працівникам, що викликало обурення серед громадськості.
Лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта вважає, що нинішня хвиля COVID-19 повинна стабілізуватися і піти на спад із 10 квітня, проте до кінця 2021 року може бути ще 2-3 підйоми.
Головне за 28 березня:
У сербську столицю Белград 27 березня приїхали тисячі людей з сусідніх країн. Як пише BBC, все тому, що Сербія вирішила безкоштовно вакцинувати іноземців.
Європейське медичне агентство (EMA) дозволило гнучкіші умови зберігання вакцини проти коронавірусу Pfizer&BioNTech. Це дасть змогу тримати її у звичайному фармацевтичному холодильнику, повідомляє EMA
Інститут сироватки Індії (SII) може відновити повні поставки вакцини AstraZeneca для програми COVAX в травні. Також ідуть переговори про постачання вакцин в квітні, пише Reuters.
28% населення США отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19, свідчать дані трекера вакцинації на сайті The New York Times. Найбільший відсоток вакцинованих у Палау (47%), Нью-Мексико (36%) та Американському Самоа (36%).
Бразильський Інститут Бутантан розробив нову вакцину проти COVID-19 і чекає дозволу для старту клінічних випробувань на людях, пише Bloomberg.
Навесні, в сезон алергії на пилок, зростає ризик зараження коронавірусом, заявили вчені з Технічного університету Мюнхена. Водночас це стосується не тільки алергіків.
Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що британський штам коронавірусу розповсюдився уже по всій території України, і саме через це важкий перебіг хвороби почали фіксувати у людей у віці 30-40 років.
За даними порталу GediVisual, на ранок неділі, 28 березня, щеплення проти COVID-19 отримали понад 526,8 млн жителів планети.
У світі минулої доби найбільше заражень коронавірусом виявили в Бразилії – 83,039, США – 63,647, Індії – 62,631, а серед європейських країн у Франції – 42,619. Дані Worldometers свідчать, що активними хворими залишаються понад 22 млн осіб, жертвами хвороби стали більш як 2,7 млн, а 102,5 млн вилікувалися.