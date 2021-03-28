Степанов – про "британський" COVID-19: він агресивний і уже по всій Україні

"Британський штам" коронавірусу розповсюдився уже по всій території України і саме через це важкий перебіг хвороби почали фіксувати у людей у віці 30-40 років.

Про це в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" розповів очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це "британський штам" вірусу, який вже розповсюджений по всій країні. І більша кількість людей заражається на цей вірус, він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він достатньо агресивний", – розповів міністр.

Він зауважив, що саме цим пояснюється те, що зараз в Україні "велика кількість людей хворіє саме важко".

За словами міністра, вперше цей варіант вірусу виявили в Івано-Франківській області. Із заходу країни він розповсюдився в усі регіони.

Також Степанов підтвердив інформацію про те, що коронавірус помолодшав.

"Якщо раніше важкий перебіг хвороби ми бачили в людей, які були старші за 60 років, то зараз це і 40 років, і в проміжку між 30-а і 40-а роками", – пояснив чиновник.

Окрім того, Степанов стверджує, що ще в січні попереджав українців про те, що країну чекатиме "достатньо важкий період".

"Я, по-моєму, почав це говорити ще в січні, коли в нас цифри ще були на мінімумі, що нас попереду чекає зростання. Це природне зростання", – підкреслив він.

За його словами, єдиний вихід із ситуації – строго дотримувати протиепідемічних заходів.

"Тобто неможливо сьогодні дотримуватися заходів, а завтра не дотримуватися і отримати результат. Так не буває", – резюмував міністр.

Як писав OBOZREVATEL, Україна відстає від графіка кампанії вакцинації приблизно в 1,8 рази в зв'язку з помилками в організації роботи, заявив Максим Степанов. Він вказав, що не всі заплановані пункти для щеплень були відкриті, а причини цього називалися такі, що "йому соромно".