В Україні зробили понад 4600 щеплень від COVID-19 за добу: названо регіони-лідери
В Україні за суботу, 27 березня, проти коронавірусу вакцинували ще 4616 громадян. Найбільше щеплень зробили в Києві та області, а також на Прикарпатті.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Статистика за регіонами опублікована й на порталі Система охорони здоров'я України від РНБО.
Загалом від початку кампанії імунізації щеплення отримали вже 196 880 українців, один – обидві дози. Минулої доби в різних областях зробили від 40 до декількох сотень ін’єкцій. Найменше осіб вакцинували в Одеській, Чернігівській і Волинській областях.
Кількість щеплень у регіонах України за минулу добу:
м. Київ – 389 щеплень;
Вінницька область – 160 щеплень;
Волинська область – 50 щеплень;
Дніпропетровська область – 360 щеплень;
Донецька область – 220 щеплень;
Житомирська область – 150 щеплень;
Закарпатська – 70 щеплень;
Запорізька область – 130 щеплень;
Івано-Франківська область – 377 щеплень;
Київська область – 320 щеплень;
Кіровоградська область – 70 щеплень;
Луганська область – 130 щеплень;
Львівська область – 60 щеплень;
Миколаївська область – 160 щеплень;
Одеська область – 40 щеплень;
Полтавська область – 400 щеплень;
Рівненська область – 150 щеплень;
Сумська область – 120 щеплень;
Тернопільська область – 70 щеплень;
Харківська область – 120 щеплень;
Херсонська область – 540 щеплень;
Хмельницька область – 170 щеплень;
Черкаська область – 160 щеплень;
Чернівецька область – 160 щеплень;
Чернігівська область – 40 щеплень.
За словами очільника МОЗ, всі щеплення проводилося 80 мобільними бригадами з імунізації та 155 пунктами. Станом на 27 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 361 020 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що вакцина проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є такою ж ефективною, як і індійська CoviShield від AstraZeneca.