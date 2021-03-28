Голубовская – о COVID-19 в Украине: никогда мы не хоронили за короткое время столько людей

Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины рассказала о ситуации с коронавирусом в Украине. По ее словам, никогда еще в стране не умирало такое количество людей за короткий промежуток времени.

Об этом в субботу, 27 марта, она сообщила на своей странице в Facebook. Медик отметила, что сейчас COVID-19 начал активно уносить жизни молодых пациентов.

"Врачебный труд нелегким был всегда, но сейчас – особенно по понятным причинам...никогда мы не хоронили за короткий промежуток времени такое количество людей, а сейчас – относительно молодых людей, хотя я не сторонник делить по возрастам приоритеты в оказании медицинской помощи, с чем сейчас столкнулись многие страны", – написала Голубовская.

Инфекционист подчеркнула, что украинские врачи испытывают сильную усталость из-за большого наплыва больных и нехватки персонала. Им тяжело объяснять родным умершего, почему человека не удалось спасти, если он пришел в больницу своими ногами.

Причиной смерти иногда становится невозможность быстро остановить неконтролируемую или слабо контролируемую воспалительную реакцию. Голубовская отметила, что нет "стоп-крана", который может это сделать, особенно когда "бесценное время безнадежно упущено".

"Конечно, мы сейчас многое понимаем и можем гораздо больше, чем год назад...конечно, мы постоянно учимся...но среди многих быстро мелькающих побед (это же нормально, мы же лечим) в память навеки вгрызаются именно неудачи, трагические случаи", – резюмировала медик.

Напомним, ранее Голубовская рассказала о самых распространенных осложнениях коронавируса. Некоторые симптомы болезни остаются спустя месяц или даже два после острой фазы инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская заявила, что украинцы начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота. Она рассказала о том, чем он может быть опасен.