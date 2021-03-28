Степанов заверил украинцев в эффективности китайской вакцины от Sinovac

Вакцина против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech является такой же эффективной, как и индийская CoviShield от AstraZeneca.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Глава Минздрава отметил, что применять эти препараты будут одинаково, не идет речь о каких-либо предпочтениях относительно вакцин.

"То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, все эффективные и безопасные", – сказал Степанов.

Напомним, в Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Получено 215 тысяч из 1,915 млн доз, которые заказала наша страна. О том, что известно об этом препарате, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал о том, что вакцина против коронавируса от компании Sinovac Biotech, которая поступила в Украину, является однодозной – в одном флаконе содержится количество препарата, необходимое для прививки одного человека.

Он отметил, что задавать вопрос, почему в Украину привезли только 215 тыс. из 1,9 млн доз, нужно китайской стороне. По его словам, в случае нарушения контракта поставщик должен будет уплатить штраф.