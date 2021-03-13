По Италии COVID-19 ударил с новой силой: карантин перед Пасхой решили ужесточить

В Италии продолжают наблюдаться высокие показатели статистики по COVID-19. Так, за 12 марта в стране выявили 26 062 новых случая коронавируса и 317 летальных.

Днем ранее показатели были на уровне 26 824 новых заражений и 380 смертей. Статистикой поделилось издание La Repubblica.

Регион с наибольшим количеством заболевших за предыдущие сутки – это Ломбардия (+5,809). Далее идут:

Эмилия-Романья (+2,950);

Кампания (+2,940);

Венето (+2,682);

Пьемонт (+2,159);

Лацио (+1,998).

Если сравнить количество проведенных тестов на COVID-19 за двое суток, то процент позитивных за 12 марта составил 6,98%, за 11 число – 7,2%.

Несмотря на незначительное уменьшение цифр, статистика показывает, что в целом в стране за несколько дней произошел рост количества больных. Так, за 10 марта в Италии подтвердили 22 385 диагнозов "коронавирус", за день до этого – 19 615.

Мест в отделениях интенсивной терапии все меньше. За последние три недели число новых госпитализаций в реанимации увеличилось в целом по стране на 66%. Национальный индекс заражаемости вырос за неделю с 1,06 до 1,16.

В связи с ростом заболеваемости, как пишет La Repubblica, с 15 марта по 6 апреля "желтые" регионы страны введут более жесткие ограничения "красных" зон.

Так, области, где количество случаев заболевания превысит 250 на 100 тысяч жителей, автоматически перейдут в "красную" зону.

На сами праздники, с 3 по 5 апреля, по всей Италии введут локдаун из-за всплеска коронавируса и роста госпитализаций.

Карта распространения COVID-19 в мире:

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