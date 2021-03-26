В Евросоюзе продлили действие ограничений на поездки

Лидеры стран-членов Европейского Союза договорились в ближайшее время сохранять ограничения на несущественные поездки, что предусмотрено карантинными правилами из-за пандемии COVID-19.

В то же время планируют начинать и подготовку к их постепенному ослаблению. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита 25 марта, который состоялся в формате видеоконференции, передает "Европейская правда".

"Эпидемическая ситуация остается серьезной, еще и учитывая вызовы, которые создают новые штаммы коронавируса. Поэтому ограничения, в частности на несущественные поездки, на данный момент нужно сохранить, принимая во внимание особенность положения приграничных общин", – отметили на встрече.

Вместе с тем было решено обеспечить беспрепятственное движение товаров и услуг в рамках единого рынка.

Кроме этого, должны начаться и приготовления относительно общего подхода для постепенного ослабления ограничений. Речь идет об обеспечении скоординированных усилий стран-членов ЕС, чтобы они были одинаковыми для всех, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить действующие меры.

"Юридическая и техническая работа над взаимосовместимыми и недискриминационными цифровыми сертификатами, на основе предложения Еврокомиссии, должна рассматриваться как неотложный вопрос", – отметили представители государств ЕС.

Напомним: в Украине изменили правила пересечения границы для иностранцев и своих граждан. Теперь у них будут требовать справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса они будут прибывать.

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