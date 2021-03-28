На коронавірус в Україні захворіло ще майже 12 тис. осіб: статистика в областях

В Україні зараження коронавірусом підтвердили в 11 932 громадян за добу, серед нових хворих – 564 дитини і 181 медпрацівник. На ранок 28 березня загальна кількість заражень сягнула 1 644 06.

Із них COVID-19 забрав життя 31 954 людей (+203), водночас 1 300 625 українців побороли хворобу (+3343). Нові дані озвучив у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов, оновив їх і сайт РНБО.

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Харківській області – 1150, Дніпропетровській – 1083, Львівській – 905, Донецькій – 841 і Житомирській 791.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 374 випадки;

Вінницька область – 433 випадки;

Волинська область – 185 випадків;

Дніпропетровська область – 1 083 випадки;

Донецька область – 841 випадок;

Житомирська область – 791 випадок;

Закарпатська – 271 випадок;

Запорізька область – 310 випадків

Івано-Франківська область – 307 випадків;

Київська область – 769 випадків;

Кіровоградська область – 173 випадки;

Луганська область – 38 випадків;

Львівська область – 905 випадків;

Миколаївська область – 398 випадків;

Одеська область – 565 випадків;

Полтавська область – 174 випадки;

Рівненська область – 296 випадків;

Сумська область – 562 випадки;

Тернопільська область – 457 випадків;

Харківська область – 1 150 випадків;

Херсонська область – 191 випадок;

Хмельницька область – 676 випадків;

Черкаська область – 253 випадки;

Чернівецька область – 407 випадків;

Чернігівська область – 323 випадки.

Традиційно, в офіційній статистиці від МОЗ немає інформації про поширення коронавірусної інфекції в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської областей і Криму.

Впродовж доби в Україні було здійснено 76 335 тестувань. Зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624. Загалом із початку пандемії – 7 983 023 ПЛР-тестування.

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