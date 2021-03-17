Польша объявила общенациональный локдаун: за сутки заразились 25 тысяч человек

На всей территории Польши с субботы, 20 марта, вводят общенациональный локдаун из-за быстрого темпа распространения коронавируса.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Адам Недзельский, пишет Polsat News. Он объяснил необходимость такой меры нарастанием третьей волны эпидемии – только за последние сутки в стране зафиксировано 25 тысяч заражений.

Так, в Польше закроют гостиницы, объекты культуры и спорта, будет ограничена работа торговых центров.

Учеников начальных классов переведут на дистанционное обучение, но детских садов ограничения не коснутся.

Локдаун будет действовать до 9 апреля. Однако ограничительные меры могут быть еще больше усилены в случае роста количества заражений.

"Мы преодолели еще один психологический барьер: количество новых случаев заражения в сутки превысило 25 тысяч. Третья волна нарастает и набирает обороты. Ввиду сложившейся ситуации мы должны предпринять решительные шаги", – сказал Недзельский.

Отметим, что по состоянию на вечер 17 марта Польша оказалась на первом месте в мире по суточному приросту заболевших. Украина – на третьем.

Всего в стране зафиксировано 1,9 млн случаев. Почти 1,6 млн пациентов выздоровели и более 48 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии перед Пасхой решили ужесточить карантин. 12 марта в стране подтвердили 26 тысяч новых зараженных.

В Украине локдаун могут ввести в случае, если от 50 до 70% областей переведут в "красную" зону.