Хроника коронавируса на 9 апреля: за сутки заболели более 700 тысяч человек

По состоянию на пятницу, 9 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 134,5 млн человек. За минувший день выявили 737 425 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 108,1 млн.

За сутки больше всего новых зараженных выявили в Индии – 131 тысяча, Бразилии – 89 тысяч и США – 80 тысяч.

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Коронавирус в мире по состоянию на 9 апреля. Worldometers

Топ-15 стран по распространению коронавируса. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 803 998 заражений, из них 35 962 человека умерли от последствий болезни, однако 1 383 883 вылечился.

С пятницы, 9 апреля, Запорожская и Хмельницкая области переходят в "красную" зону карантина.

В Минздраве сказали, когда украинцам начнут делать прививки китайской вакциной CoronaVac против COVID-19.

Главное за 9 апреля: