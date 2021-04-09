Названы области Украины, где коронавирус превысил отметку в 1000 больных за день

За последние сутки, 8 апреля, наибольшее число подтвержденных заболевших COVID-19 зарегистрировано в Киеве и четырех областях.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Так, в столице зарегистрировали 1864 случаев заражения коронавирусом, Днепропетровская область – 1 665, Львовская –1 639, Киевская – 1 265 и Харьковская область – 1 194.

Всего по состоянию на утро пятницы, 9 апреля, в Украине официально подтверждено 1 823 674 случая коронавирусной инфекции. Из них 19 676 – обнаружены за прошедшие сутки, 751 – дети, 552 – медики.

Всего коронавирусом в Украине и мире заразились более 134,5 млн человек. За минувший день выявили 737 425 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 108,1 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов уточнил, когда прибудут и кому достанутся первые дозы Pfizer.