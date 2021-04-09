В Харькове нет доступа к кислороду, ситуация с COVID-19 катастрофическая – волонтер

В Харькове нет точек доступа к поточному кислороду, а концентраторы для больных COVID-19 можно найти только у волонтеров.

О катастрофической ситуации в городе 8 апреля рассказала волонтер Наталья Попова в эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1". По ее словам, также существует проблема с госпитализацией пациентов.

"Вся госпитализация проводится путем: повезло либо у вас есть какие-либо связи. Почему не подготовились раньше? На брифинге профильного замгубернатора прозвучала информация о том, что кислородные баллоны не доехали до Харькова из-за контейнеровоза в Суэцком канале", – сказала она.

Волонтер заявила, что в Харькове введен "квазикарантин", который не имеет ничего общего с ограничениями. При этом больницы забиты, а в квартирах харьковчан находятся десятки концентраторов.

"Люди спасаются тем, что волонтеры привозят им кислород, потому что в больницах его нет", – добавила она.

Попова рассказала, что в городе якобы есть неоткрытая больница, которая стоит в списке опорных, где стоит 100 концентраторов, но по какой-то причине ее не запускают.

"Ситуация катастрофическая. Медики 24/7 конечно же творят чудеса, а МЧС-ники в Харькове помогают заносить пациентов на вторые-третьи этажи в больницах, где нет лифтов. Также они пришли на помощь кислородчикам: по одному, по двое просто ночуют в больницах, отгружая и переставляя баллоны, чтобы пациенты могли дышать", – сказала волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе больница "Укрзалізниці" получила миллионы, но не подготовила койки для пациентов с COVID-19. Этому медучреждению в марте выделили около 60 млн гривен, но они не были потрачены на закупку кислорода.